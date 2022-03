Camarógrafo de Kiev Live falleció tras bombardeo

Evgeny Sakun, el cámara del canal Kiev Live TV, murió el pasado martes por el ataque con bombas contra la torre de radio y televisión de Kiev.

El servicio Estatal de Emergencia ucraniano señaló que el martes luego del bombardeo ruso fallecieron cinco personas y otras cinco resultaron heridas.

Reporteros y otros trabajadores en el área de la comunicación lamentan su muerte y mandan mucha fuerza a sus seres queridos.

The first person I know died in this war. My former colleague, TV cameraman Yevhenii Sakun, was killed yesterday as a result of Russian missile strike on Kyiv's Babyn Yar, along with 4 other people. It was a pleasure working with him. I'm devastated by this news. Eternal memory pic.twitter.com/3NEK5fN9rD

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 2, 2022