Campesinos tendrán las herramientas para producir mejor: Layda Sansores

Santo Domingo Kesté, Champotón.– Ante cientos de campesinos indígenas, ex guatemaltecos ahora campechanos, la candidata de morena-PT a la gubernatura, Layda Sansores San Román, aseguró que tendrán las herramientas para producir mejor y las cadenas de comercialización que los libre de los “coyotes”.

Luego de escuchar a los dirigentes indígenas Tomás Simón y Sebastián Baltazar, quienes le plantearon problemas, quejas y demandas (el primero en tojolabal), principalmente relacionados con el campo, pero también por el engaño de gobernadores y candidatos priistas, Sansores San Roman se comprometió también a instaurar las clases y tener los profesores para conservar su lengua indígena original, porque se los han ofrecido antes y no les han cumplido.

Hay muchas mujeres y niños pobres, no estamos bien, no hemos avanzado porque el dinero se queda en unas cuantas manos y no se cansan de robar.

Al referir lo que “ya saben quien” está haciendo en el país, agradecido minutos antes por Sebastián Baltazar, la Candidata recordó que el que hoy está en Palacio Nacional fue director del Instituto Nacional Indigenista en su natal Tabasco, pero se fue a vivir junto a ellos, a padecer lo que padecen. Por eso, dijo, cómo no los va a querer ayudar y lo mismo haremos nosotros en el gobierno, comprometió.

Ser indígena es motivo de orgullo y dignidad, hay 41 lenguas que se hablan en Campeche y hay que conservarlas. Que nadie venga a condicionarlos, a querer comprarles el voto el 6 de junio porque luego se les olvida, señaló.

Dijo que durante su gobierno ningún servidor público se quedará en sus oficinas, tendrán que salir a servirlos porque ustedes son los reyes, ustedes son los que pagan.

Yo amo a los pueblos indígenas. En morena todos somos iguales, mientras que en otros partidos si no eres hijo del poderoso no tienes oportunidad.

Mencionó que a pesar de todo, en Santo Domingo Kesté no ganó morena y sin embargo nadie ha llegado a condicionarlos ni a quitarles nada, pero es hora de la reivindicación. Hay que votar todo morena, señaló.

Recordó que estos pueblos siguen igual, como estampitas; aquí hay abandono e indiferencia de los gobiernos, porque ellos vienen a hacer negocios no a servir a la gente.