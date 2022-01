Canaco pide a Copriscam “piso parejo para todos” en medidas sanitarias

La Cámara de Comercio pidió trato igualitario a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche (Copriscam), que no se enfoquen únicamente en los negocios formales, y voltear a ver la informalidad.

-No son objeto de revisión, no usan protocolos sanitarios, no están en establecimientos que cumplan con desinfectante, toma de temperatura, indicó Carlos Tapia López, presidente de ese organismo, quien agregó este año se planteó en reciente reunión entre la Comisión y dirigentes empresariales.

Enfatizó se debe combatir la información, y en la que señaló se buscará incorporarlos a la formalidad, por lo que se deben generar condiciones y facilidades de manera conjunta con los gobiernos municipales y estatal para que los emprendedores que inician una actividad económica, sean totalmente registrados.

Agregó deben recibir apoyo con subsidios, financiamiento y capacitación.

-Piso parejo para todos –manifestó- y citó como ejemplo el problema entre industriales de la masa y la tortilla, y los moto–repartidores, pues la única medida que aplican es usar cubrebocas durante todo el día, lo que afirmó es incorrecto, y su uso es de tan solo unas horas.

Señaló hasta el momento, no han recibido información sobre sanciones por este motivo, y lo atribuyó al semáforo epidemiológico en verde, por lo que enfatizó deben reforzarse los protocolos.