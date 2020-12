Cardi B fue reconocida como Mujer del año por la revista Billboard

Cardi B fue nombrada mujer del año por la revista musical Billboard que destacó su carrera estelar pero también su faceta empresarial, su defensa de la justicia social y su positividad con respecto a temas que han sido tabú durante años, como el placer femenino.

Este verano, la cantante lanzó junto a la también rapera Megan Thee Stallion la canción “WAP”, que abrió un debate sobre el feminismo y generó críticas entre los sectores políticos más conservadores por sus letras explícitas sobre el placer femenino y su atrevido videoclip.

“Quiero mostrarle a la gente que puedes hacer cosas positivas, pero también puedes ser tu misma. Me gusta la justicia, me gusta trabajar y ser creativa. Pero también me gusta celebrar mi pussy”.

“Yo estoy súper acostumbrada a escuchar música de rap obscena desde que era niña, Trina, Khia, Lil’ Kim, Jacki-O, Foxy Brown. Para mí “WAP” era solo una canción más de ese estilo, pero causó demasiada controversia. Muchísimos republicanos la condenaron”, recordó. “Soy una persona muy sexual y amo mi vagina. Me gusta rapear sobre ella. No le hago mal a nadie con eso”, expuso.

A sus 28 años y con una hija de dos años y medio, Cardi B ha comenzado a reconocerse como un modelo para mucha gente, aunque aun no se siente cómoda con el término “activista”.