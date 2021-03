Casas en renta, competencia desleal para la industria sin chimenea

Cerca de 400 viviendas en Campeche se han convertido en competencia desleal para la industria sin chimeneas, ya que se rentan sin pago alguno de impuestos, sin garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias adecuadas, denunció Mauricio Arceo Piña, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Campeche.

-Nos afecta y cada vez es más común; sentimos que las plataformas que rentan casas y departamentos es competencia desleal porque no están registrados ante la autoridad, no pagan impuestos estatales como es el dos por ciento sobre el hospedaje y tampoco están regulados por la Secretaría de Salud para asegurar cumplen con las medidas de higiene que hoy nos exigen.

Indicó pagan servicio doméstico de agua, de basura, de luz y los hoteleros tienen tarifas comerciales.

-Esperemos se empiecen a regular poco a poco; ya había comentado se tiene que regular porque afecta a los hoteles, a las empresas, que generamos empleo y pagamos impuestos…. Son cerca de 400 en la ciudad capital y es el equivalente a cuatro hoteles de cien estrellas “invisibles”.

-La gente cree que es más segura una casa que estar en un hotel, pero nadie les asegura se desinfectó, este regulada, no lo saben y no lo exigen y no están reguladas, a diferencia de los hoteles.