Chi Canul pide a campechanos vacunados no relajar las medidas sanitarias

“Nadie debe abandonar las medidas de prevención, en especial lo vacunados, porque aunque no pudieran contagiarse, sí pueden ser transportadores del virus”, advirtió Daniel Chi Canul, presidente de la A.C. “Salud Integral para Campeche” (SAIC).

-Deben usar mascarilla, conservar su sana distancia, no pueden estar de fiesta y no deben ingerir alcohol porque tiene efectos supresores y no serviría el esfuerzo de la vacuna.

Señaló la efectividad de la vacuna es del 95 por ciento por lo que si logra genera una respuesta correcta, producirá anticuerpos altos que deben protegernos.

Sin embargo, comentó es en la fase tres, luego de la segunda dosis aplicada, cuando se verá si logra protegernos contra la enfermedad.

Chi Canul puso como ejemplo la vacunación en Israel, donde se inocularon dos millones de personas y los anticuerpos se elevaron hasta 20 veces, no obstante más de 12 mil ciudadanos se contagiaron de nuevo.

La vacunación es para proteger a la comunidad, habrá errores, corregibles, pero es importante los ciudadanos no relajen las medidas de prevención y protección.