Christopher Uckermann, de RBD, aseguró que no se aplicará la vacuna contra el covid-19

El actor y cantante Christopher Uckermann, reveló que ni él ni su familia se aplicarán la vacuna contra el covid-19.

El integrante de RBD se unió a la lista de famosos que no tienen su fe depositada en la fórmula desarrollada para hacer frente a la letal pandemia.

En un encuentro con los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Christopher habló de su manera de pensar frente a la vacuna y aseguró que ni él ni su familia accederán a la codiciada dosis.

“Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás… No (me voy a vacunar), no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el COVID en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas” declaró.