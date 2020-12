Científicos descubren nueva cepa de coronavirus en Río de Janeiro

De acuerdo a un grupo de investigadores, en Río de Janeiro, Brasil, fue detectada una nueva cepa del COVID-19.

Brasil se ha visto muy afectado por la pandemia del síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus.

Según se plasmó en un estudio del Laboratorio Nacional de Computación Científica (LNCC), la nueva variante fue detectada por primera vez el pasado octubre en la ciudad de Río de Janeiro.

Ana Tereza Vasconcelos indicó un aumento significativo en la frecuencia de ese linaje levanta preocupaciones sobre la gestión de la salud pública y la necesidad de vigilancia genómica durante la segunda ola de infecciones.

There are 168 genomes with V1176F and patient status in GISAID and 160 of them are from Brazil (these are lineage B.1.1.28 or clade 1 in https://t.co/n5BeqZPu8i – this paper notes the V1176F mutation). Of these 160 cases, 131 are listed as being dead (an CFR of 81%).

