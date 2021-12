Cobros del ayuntamiento, hará más difícil la situación de micro empresarios: González Cajún

Micro empresarios comenzarán el 2022 con una fuerte carga financiera, pues el cobro en UMA´s que el Ayuntamiento de Campeche pretende hacer sobre el impuesto predial, si no se cuenta con recursos para pagar al iniciar el año.

Candelaria González Cajún, presidenta de la Federación del Pequeño Comercio en Campeche, advirtió que en unos días más, a partir del primero de enero próximo, el pago de impuestos y servicios vendrá a acabar con la economía de miles de micro empresarios.

Aseguró que, aunque se lograra hablar con la presidenta municipal Biby Karén Rabelo de la Torre, no les puede eximir del pago, solo dar una prórroga.

-Desde su propuesta de Ley de Ingresos para el 2022, no pensó en los miles de changarros al poner a consideración de los Regidores, mayores pagos y lo aprobaron; no hay manera de resolver este problema y no sabemos lo que nos depara el destino.

-Pero eso sí, no hacen nada para poner un alto al ambulantaje.