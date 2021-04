Consulta ciudadana, prioritaria para realizar proyectos: Colegio de Arquitectos

Ante la importancia que tiene el proyecto emblemático del Tren Maya, es necesario involucrar más a la población y dotarla de mayor información pues hay muchos efectos de planeación urbana en los que el ciudadano puede opinar y dar a conocer sus necesidades, señaló Karla Sánchez Sosa, presidenta del Colegio de Arquitectos de Campeche.

-Sus opiniones deben tomarse en cuenta; no se puede decir que va un proyecto y no lo conozcan. Se están haciendo los planos de ordenamiento que tienen que ver con el Tren Maya y ahí debe verse su participación y opinión no es que sea aceptada, es obligatoria.

Aseguró todo lo que es planeación, tiene que respetarse la opinión de la ciudadanía, que indicó es un “efecto de ley, transversalidad, le dicen”.

-Obliga a que quienes generamos políticas públicas y a quienes las proponemos, a tomar de manera principal la opinión del ciudadano; la funcionalidad de toda política pública, ésta o cualquier otra, depende del ciudadano –puntualizó y afirmó tiene que ver con la necesidad de la población.

Indicó es necesario se haga una consulta ciudadana para aprovechar otros espacios y otros proyectos y comentó tener conocimiento que en el caso del proyecto emblemático, está abierta esta consulta.