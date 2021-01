Define INE procedimiento para que partidos cedan tiempos en radio y televisión

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría de 10 votos a favor y uno en contra, el mecanismo para que los partidos políticos que así lo deseen renuncien a sus tiempos en radio y televisión para la difusión de promocionales que atiendan la situación de emergencia sanitaria por COVID-19.

En sesión extraordinaria, el pleno precisó que la difusión de campañas para afrontar la actual situación de pandemia deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno.

Destacó que con esta determinación los partidos políticos nacionales y locales manifiesten, si así lo determinan, su renuncia a la prerrogativa en radio y televisión para atender la emergencia sanitaria, ya que sólo de esa forma se podrán entregar los materiales y las órdenes de transmisión de los mensajes de salud a los concesionarios de radio y televisión.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, mencionó que se trata de un acuerdo específico para el uso de la prerrogativa y el partido político deberá definir si renuncia a toda o a una parte de los tiempos en radio y televisión, así como el periodo que está circunscrito a un contexto muy particular, es decir, hasta que la emergencia sanitaria se declare levantada.

“El uso de la prerrogativa está regido por normas que no están siendo alteradas por este acuerdo. El que decide qué se pauta es el partido en lo que le corresponde. Y las normas en materia de radio y televisión, la ley y el reglamento correspondiente, establecen qué pasa si el partido no manda promocionales para un periodo específico”, agregó.

La Consejera Claudia Zavala enfatizó que los partidos políticos son los que definen el tiempo que se va a ceder para que sea administrado con los promocionales que haga llegar la Secretaría de Gobernación.

Lo que estamos haciendo, aclaró, “es generar el modelo para que opere esa renuncia de tiempos y, evidentemente, la autoridad facultada para mandarnos los promocionales que se deben de colocar es SEGOB. Y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá tener claro que esos promocionales se tendrán que poner en la pauta del partido que renunció”.

En este punto, el Consejero Ciro Murayama Rendón consideró que sólo los partidos políticos que renuncien a sus prerrogativas deben informarlo al INE, precisando los términos en que lo hacen, incluyendo el periodo, si se trata de radio o televisión o solamente alguna de esas dos opciones, además de si es pauta federal o local, siempre considerando que no se podrán utilizar estos espacios con fines de lucro electoral.

“Los partidos que decidan no renunciar no nos tienen que decir nada, porque lo ordinario es que hagan uso de su prerrogativa, no nos tienen que responder nada, nosotros vamos a seguirles pautando siempre, no hace falta, porque ese derecho ya se los dio la Constitución”, abundó.

Cuando un partido político renuncie a su prerrogativa e informe con precisión cómo se llevará a cabo esta renuncia, el INE, a través de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, sustituirá sus materiales con los promocionales que sean enviados por la Secretaría de Gobernación.