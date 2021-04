Demandan a Eliseo por los delitos de odio, amenazas, difamación e intimidación

Por los delitos de odio, difamación, amenazas e intimidación, Ángel Roberto Zozaya Briceño presentó esta mañana en la Fiscalía General de Justicia del Estado, denuncias en contra de Eliseo Fernández Montufar, presidente municipal con licencia.

Reiteró que personal del Ayuntamiento de Campeche se niega a entregarle copia de los contratos que Fernández Montufar pusiera “en reserva” y solo le permiten leer uno, para lo cual dispone de un tiempo máximo de 30 minutos.

Señaló que el edil con licencia lo desacredita en varios medios de comunicación digitales, en los que lo califican de retardado o retrasado mental, por atreverse a exigir cuentas sobre el uso de los recursos públicos pues afirma que dos millones de pesos se han desviado para apoyar a una candidata a diputada por el Distrito 01, del partido Movimiento Social.

-Me acusa de estar pagado y lo reto a demostrar lo que afirma… si fuera así, ya tendría mi carrito y otras cosas; sin embargo, yo sí le puedo comprobar acerca de los dos millones de pesos que le dio al hijo de la candidata a diputada federal por el Distrito 01, ¡que me desmienta eso!

Zozaya Briceño mostró fotografía de una persona en moto, vista de espaldas, que afirma lo sigue y vigila sus movimentos, por el simple hecho de “hacer las cosas que están bien para uno, para mostrar a los ciudadanos lo que son sus derechos, que haya cuentas claras y vean dónde se gastan los impuestos y no sea solo en estar buscándome hasta la puerta de mi casa y tomar fotos”.

Lo responsabilizó de lo que pudiera pasarle a él, sus familiares o sus bienes, y reconoció que aunque lo que ocurre puede provocar algo de temor, cualquier persona puede levantarse y hacer lo que sea posible.

-Voy a hacer lo que sea y agotar las últimas instancias existentes posibles y quiero que se entreguen los contratos porque solo me permiten verlo y su obligación es entregarme una copia, mostrarme el original para que pueda cotejar no se trata de un documento apócrifo y no es así, pero en algunas medios asegura que me dan la información digital y de manera física lo que es una mentira.