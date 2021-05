Denuncia Layda Sansores que el Gobierno usa grupo de choques

Tanto ciudadanos como empresarios guardan silencio cuando les pregunto si hay algún proyecto del Gobierno del Estado que valga la pena continuar, lo que es impresionante, señaló Layda Sansores San Román, candidata a la gubernatura del Estado por la coalición Morena-PT.

Indicó durante su campaña de proselitismo, lo que más es notorio en la entidad, es el nivel de pobreza en que se encuentra gran parte de la población.

Destacó en reuniones con los sectores empresarial de Campeche y Carmen, ha hecho esta pregunta, o bien algún programa que se haya puesto en marcha a largo plazo, pero no ha obtenido respuesta.

Manifestó en cuanto a la delincuencia organizada, ya están las alertas, y que en Campeche ya están abiertas las puertas al narcotráfico.

-Siempre han sido tránsito las regiones de Candelaria, Hopelchén… la policía en sí, está abandonada, no tienen salarios justos ni los elementos para trabajar, lo hacen hasta donde les alcanza la gasolina.

Afirmó categórica que el gobierno usa grupos de choque y citó como ejemplo la reciente agresión en Ciudad del Carmen a un grupo de militantes, a los que se arrojó ácido, e indicó no ha habido respuesta a la violencia en contra porque “es una espiral que sabes dónde empieza, pero no dónde termina y nosotros no somos violentos”.

Acusó se pidió al Secretario de Gobierno –Jorge Argáez Uribe-, su intervención y no hizo nada…

-Les tiraron piedras y dieron de palazos a los compañeros, pero no respondieron y esto es una alerta; hay que volver la mirada a estas cosas porque Campeche es un Estado pacífico y es fundamental conservar la paz.

Descartó se dé nuevamente una situación como la de 1997.

-Del tamaño de las calumnias que se han desatado, es el tamaño del miedo y la frustración.