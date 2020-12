Denuncian en la mañanera de AMLO que en Campeche preparan fraude electoral

Karla Aysa Nakasima, hija del gobernador Carlos Miguel Aysa, González fue denunciada durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador por poner “en grave riesgo la democracia de la entidad” al haber sido impuesta en la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por lo que el caso será turnado a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Al menos dos representantes de partidos políticos exigieron la separación de Karla Aysa de su cargo en la oficina de la presidencia del IEEC, por ser un caso único en todo el país y por demás vergonzoso, así lo expuso un reportero quien pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se atienda este tema inédito.

Durante su cuestionamiento, el periodista expuso que “en el estado de Campeche se está fraguando un escandaloso fraude electoral que evidencia que la corrupción está presente y que las principales prácticas del neoliberalismo siguen presentes, es un caso vergonzoso y por demás un detonante de violencia, es un caso único en todo el país, la hija del gobernador, Karla Aysa Nakasima, fue impuesta nada más y nada menos como presidenta del Instituto Electoral por el entonces gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, actual dirigente del PRI”.

Precisó que la hija de Carlos Miguel Aysa es juez y parte y tiene en sus manos la elección a gobernador del próximo año, lo que pone en grave riesgo la democracia al dejar en clara desventaja a los partidos de oposición, entre ellos Morena frente al PRI, gobierno que ha hecho todo para robarse la elección del 2021.

LLAMA AMLO A NO SOMETERSE

Ante ello, AMLO llamó a los campechanos y a los mexicanos en general no dejarse manipular.

“Que no nos sometamos, que no se venda el voto, que no se permita que se trafique con la necesidad de la gente, que no se use dinero del presupuesto ni municipal, ni estatal, ni federal para favorecer a ningún partido, y tiene que actuar la fiscalía electoral”.

Recordó que el fraude electoral en cualquiera de sus expresiones es delito grave y no hay derecho a fianza.

“Ya están escogiendo a los llamados auxiliares, ya tienen el control de los organismos municipales estatales, distritales, no, eso era antes, puede ser que quede alguien ahí de estos mapaches electorales, delincuentes electorales”, advirtió López Obrador.