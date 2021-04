Denuncian muerte por supuesta negligencia médica en el IMSS

Fabián Huchin Can, campesino del municipio de Hecelchakán, denunció presunta negligencia de personal médico del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche, pues afirma le costó la vida a su hija, luego de dos intervenciones quirúrgicas por un tumor en la garganta.

Pancarta en mano en la que se lee su petición directa dirigida al Gobernador: “Sr. Gobernador, necesito su intervención (IMSS)”, explicó su hija falleció el jueves 22 de abril, a pesar de que los médicos le informaron que había salido bien de la operación a que se sometió porque tenía un tumor alojado en el estómago.

-El médico me dijo que mi hija quedaría bien con una operación, pero resulta que después de la cirugía, entró otro doctor y los médicos salieron a decir que estaba sangrando… por qué el doctor me dijo que había quedado bien, que no me preocupara.

-A la hora y media salieron otros doctores que estaban de la tarde y me dijeron que estaba sangrando mucho y me pidieron permiso para operarla nuevamente y les que hicieran todo para salvarla, que les firmaba lo que fuera, les traigo hasta diez personas para donar sangre. Salieron y me dijeron que detuvieron la hemorragia y que había quedado bien.