Dimite Jon Gruden, entrenador de los Raiders de Las Vegas por comentarios racistas y homofóbicos

Jon Gruden, entrenador de los Raiders de Las Vegas, dimitió el lunes por la noche. Lo hizo horas después de que salieran a la luz frases racistas, homofóbicas y misóginas del encargado del equipo de la NFL, la liga de fútbol americano profesional.

“Amo a los Raiders y no quiero ser una distracción… Perdón. No era mi intención lastimar a nadie”, ha dicho Gruden, de 58 años, en un tuit publicado por el equipo de Nevada. Mark Davis, el dueño de la organización, ha aceptado la salida del timonel, quien ganó el Super Bowl con Tampa Bay en 2003 y fue comentarista estrella de la cadena ESPN.

"I have resigned as Head Coach of the Las Vegas Raiders. I love the Raiders and do not want to be a distraction. Thank you to all the players, coaches, staff, and fans of Raider Nation. I’m sorry, I never meant to hurt anyone."

