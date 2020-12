Diputado acusa que alcalde de Calakmul violenta derechos de comunidad indígena

Alcalde de Calakmul, Luis Felipe Mora Hernández, cumple su amenaza a habitantes de la comunidad de Álvaro Obregón, a donde llegó el día de ayer pues quiere tener el control de los pozos de agua, propiedad de la comunidad que es indígena, argumentando que es suyo y ante la negativa de los habitantes, actúa de manera arbitraria y detiene a varios de ellos, denunció el coordinador parlamentario de MORENA, José Luis Flores Pacheco.

-Olvida o pasa por alto que se trata de una comunidad indígena, y tratados internacionales establecen que se tiene que pedir su opinión, no quiere hacerlo, solo tener el control de los pozos de agua –puntualizó y aseguró los ejidatarios siempre han aprobado se proporcione el vital líquido a las demás comunidades, pero no sea de manera irresponsable y acabar con el recurso.

Indicó no debe ir con amenazas porque los problemas no se solucionan así, menos en una comunidad indígena.

-Ayer llegó con policías, detienen a varias personas porque los propios trabajadores del Ayuntamiento van, rompen la reja donde se custodiaba la bomba de agua y ocasionó que la gente que vive ahí, se moleste y se dé un enfrentamiento. No debe incentivar una cosa así, como Alcalde debe ver se solucione y no generar un conflicto.

Afirmó hay varios ciudadanos detenidos y fue por defender su posición como indígenas, lo que está salvaguardado por los tratados internacionales además de ser un acto discriminatorio y se violan los derechos humanos.

-No se les consulta, no les piden opinión, solo quieren controlar el agua y los lugareños siempre apoyan se dé agua a las demás comunidades y lo que falta es un convenio oficial que diga se entregará pero con conciencia plena de su cuidado y se explique qué se va a concluir, porque los alcaldes a veces lo hacen a su manera.

-El alcalde dice que le pertenece ese pozo y no es así, es de la gente, y cuando hay problemas en el que se involucra al pueblo indígena, está obligado a ser considerado, hacer un convenio, lo que no ha ocurrido.