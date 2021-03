Disminuye en un 50 por ciento la construcción de vivienda económica

La construcción de vivienda en la entidad es lenta ante los efectos de la pandemia y la situación económica que prevalece en México, por lo que son pocas las empresas que están activas, señaló el empresario y constructor Ramón Espínola Toraya.

Indicó la reducción es de al menos un 50 por ciento, por lo que solo unas cuentas empresas del ramo, siete, están activas.

-Los cambios que ha habido en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), también ha influido en este descenso, por lo que deben esperar concluya el proceso.

-En Campeche no se puede hacer vivienda cara –señaló-. La capacidad económica no es alta y la gente no puede adquirir un inmueble de más de 500, 600 mil pesos, por eso es que instituciones como el Infonavit y el ISSSTE son importantes para las familias que requieren de una vivienda acorde a sus posibilidades económicas.