El 70 por ciento de los contribuyentes no ha podido pagar sus impuestos: Contadores Públicos

La pandemia y el bajo ingreso económico de las empresas no ha sido excusa para que los contribuyentes no cumplan con sus declaraciones mensuales y en el mes de marzo el acumulado correspondiente, así como el pago de impuestos, aunque en estos momentos la mayoría no puede hacer ese desembolso pues están enajenando sus bienes para poder subsistir.

Señaló lo anterior Ignacio España España, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Campeche, quien estimó el 70 por ciento no puede hacerlo, y ha llevado a cierres definitivos de empresas, principalmente la pequeña y mediana empresa que no puede subsistir al embate de la pandemia por tanto tiempo.

-De ese 70 por ciento que no cuenta con recursos para cumplir con los pagos y subsistir, las dos terceras partes ha tenido que cerrar sus puertas, lo que se refleja en la pérdida de muchos empleos.

-No tengo cifras precisas pero son cientos los que se han quedado sin trabajo, sobre todo en las actividades turísticas como son alimentos, servicios, ese ramo y en otros como es la producción en consumo deben seguir porque son indispensables.

Aseguró en todas las declaraciones no ha habido prórroga, tienen que cumplir y es una obligación pero es importante se den consideraciones ante la contingencia sanitaria.