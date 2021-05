El campo tendrá la transformación más grande que haya habido en Campeche: Layda

San Francisco de Campeche, Cam.— El campo es prioridad y tendremos el proceso de transformación más grande que haya tenido Campeche, aseguró la candidata de morena-PT a la gubernatura, Layda Sansores San Román, al reunirse con agrónomos, a los que llamó “equipazo” para el trabajo que viene.

La Candidata escuchó a los agrónomos Carlos Tucuch Cahuich, Rogelio Tun Cahuich, Hipólito Camacho Barbasa, Angélica Yam Poot, Gabriela Ruiz Yam, Juan Martínez Hernández, Francisco Velázquez García y David Moo, quienes le entregaron un documento de propuestas que pueden ser incorporadas al plan estatal de desarrollo.

Los agrónomos se quejaron de la situación del campo, del abandono en que se encuentra y, consecuentemente, de la pobreza y miseria de muchos campesinos; de los altos precios de los insumos y de la producción, a la vez de los bajos precios de garantía; hace falta reflexionar juntos y hacer propuestas efectivas.

Mencionaron la necesidad de establecer sistemas de producción de ganadería sustentable y de la creación de un centro de mejoramiento genético; le plantearon la rehabilitación de los sistemas de riego y la creación de empresas para producir semillas a bajo costos, además de hacer o reconstruir los caminos sacacosecha.

Otra preocupación de los agrónomos es el uso indiscriminado de los plaguicidas que no sólo contamina el ambiente sino también la rica miel campechana y mata las abejas, que son importantísimas para los ecosistemas; además de aprender a almacenar y controlar el agua para utilizarla en los momentos que se requiere.

Reconocieron la lucha de la licenciada Sansores San Román y dijeron sentirse identificados con el que será el sexenio de la productividad, y por lo que votarán por ella el próximo 6 de junio.

Sansores San Román no sólo les agradeció su presencia y compromiso, sino que refirió la coincidencia de sus propuestas con los planteamientos y propuestas que ya tiene para los seis años de su gobierno.

El campo es sagrado, dijo, y recordó que aprendió a quererlo e identificarse con los campesinos en su casa, en su niñez, porque ahí iban todos los días hombres del campo de todo el estado a ver a su papá el gobernador Carlos Sansores Pérez, que los escuchaba y ayudaba a resolver sus problemas. Eran parte de mi mundo, subrayó.

Lamentó que hoy los gobiernos priistas no sólo tengan en el abandono al campo, sino que sean indiferentes ante la pobreza que ellos mismos generaron al robarse el dinero de los programas destinados a los campesinos, y es por eso que “ya saben quien” decidió entregar los recursos directamente a los hombres del campo, a los ciudadanos, para que no se queden en manos de funcionarios corruptos.

Dijo que se creará un programa que convertirá a los campesinos en sus propios patrones, pero también necesitarán de los conocimientos técnicos y la asesoría de los agrónomos y extensionistas, que permita producir bien y mejor, y todos salgan beneficiados.

En el campo está la semilla, vamos a unir fuerzas, vamos a ser un estado de libertad, porque no puede haber justicia si hay miseria en el campo; estamos aquí luchando por ideales, con el ánimo de servir a los campechanos, porque no seré empresaria ni me haré una casa, indicó.