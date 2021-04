El cantante Enrique Guzmán demandará a Frida Sofía por difamación

El cantante Enrique Guzmán señaló que demandará en Estados Unidos a su nieta Frida Sofía por difamación.

“Sí, llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”, expuso.

Aseguró que no es “un degenerado” y lamenta que su nieta se desquite con él por todo lo que ‘está pasando’.

Cabe recordar que en días pasados, la hija de Alejandra Guzmán reveló que su abuelo la manoseaba cuando era una niña, a quien además calificó de abusivo.