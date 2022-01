El incremento em el precio del limón se debe al clima: Productores

De acuerdo con los productores, el precio del insumo, el clima y otros factores de producción, hicieron que se incremente el precio del limón, por lo que no descartan que en los próximos días continúe de la misma manera.

Asimismo, indicaron que antes la reja de limón la ofrecían en 250 pesos, que son aproximadamente 23 kilos, sin embargo, desde la semana pasada el precio incremento superando el triple de su precio estándar, por lo que la reja de limón llegó a costar entre 900 y mil 200 pesos. Cabe mencionar que el limón persa es el que es exportado a los Estados Unidos.

Por otra parte, mencionaron que no solo se debe al clima, ya que en invierno las flores del limón se queman, no resisten y hace que haya poco, pero por otro lado, los insumos que utilizan como fertilizantes igual subieron de precio, por lo que no pueden mantener el precio estándar.