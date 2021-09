El volcán Vesubio es captado desde el espacio por un tripulante de la Estación Espacial Internacional

Los volcanes son gigantes sorprendentes y en el mundo hay por lo menos 1.500 volcanes activos alrededor del mundo. Comúnmente hay entre 50 a 70 volcanes que entran en erupción al año, según ha declarado el servicio meteorológico estadounidense.

Entre los volcanes más conocidos se posiciona el Vesubio, ubicado en Italia, en el año 79 sepultó Pompeya. Fue captado por un integrante de la tripulación de la Estación Espacial Internacional.

Le Vésuve et #Naples. Les montagnes sont toujours plus spectaculaires prises avec un léger angle qu’à la verticale parfaite, le relief est plus visible.

🌋🇮🇹

Vesuvius and Naples, taken from the side (kind of) to try and show the height of this #volcano in #Italy.#VendrediVolcan pic.twitter.com/SLrdrgBSAn

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 24, 2021