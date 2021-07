Eliseo, ¿en la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera? Aún sin amparo.

A más de un mes de haber promovido un juicio de amparo en el juzgado décimo de Distrito en la Ciudad de México, el ex candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura no ha recibido la respuesta a su favor como la esperaba desde el 15 de junio.

El expediente 298/2021 emitido el pasado 17 de mayo sigue sin respuesta debido a que la audiencia que fue fijada para su resolución ha sido pospuesta por temas de la pandemia, lo que aumenta el temor del también ex alcalde de ser detenido en cualquier momento por cualquiera de las denuncias en su contra.

Eliseo estaría en la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntamente manejar su campaña con recursos de procedencia ilícita buscando llegar a la gubernatura del Estado, pero también por otras irregularidades que son investigadas a través de la Fiscalía General de la República y del Estado, así como por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Aunque por el momento no se le ha agotado al excandidato la protección que le fue otorgada por pagar una fianza de 15 mil pesos en tanto se resuelve el amparo, esto no es garantía de que goce de libertad en caso de librarse una orden de aprehensión en su contra ya que el juicio de amparo podría no ser resuelto a su favor si el Juez Federal determina que no hay motivos suficientes para otorgarle este recurso.