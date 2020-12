Eliseo no cumplió a las comunidades rurales: Graciela Pech

No se cumplió a las comunidades rurales las promesas de campaña de mejorar los servicios públicos y pavimentar completamente las calles, reprochó la presidenta de la Junta Municipal de Hampolol, Graciela Pech Pavón, añadiendo que el cambio de alcalde solo es un mero trámite pues nunca se hizo ni se hará nada por los campechanos.

Declaró que en el último año, el Ayuntamiento de Campeche sólo sirvió para beneficiar al ex edil y a sus allegados por lo que pidió que se investigue el destino de los recursos ya que claramente hubo un derroche de dinero en acciones para buscar un voto anticipado.

Detalló que se quedó a deber a las juntas municipales recursos para obras y que por el contrario en este año por concluir se redujo importantes recursos que ocasionaron que los presidentes no pudieron hacer nada por la gente al estar limitados de dinero.

“Si no se hizo nada antes ahora menos que el que era alcalde se fue y ha iniciado campaña seguramente con el dinero que no llegó a las juntas y que no llegó a los campechanos, se nos ha dejado abandonados no de ahorita sino desde siempre”.