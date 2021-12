Elon Musk deberá pagar 11 mil millones de dólares por problemas fiscales

Elon Musk, empresario y catalogado el hombre más rico del mundo, reveló en su cuenta de Twitter, tendrá que pagar más de 11 mil millones de dólares en impuestos en 2021 tras vender este año un monto de 14 millones de dólares en acciones del fabricante de automóviles Tesla.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021