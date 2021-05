Emotiva celebración de Eugenio Derbez por el triunfo del Cruz Azul

Eugenio Derbez celebró emotivamente el triunfo del Cruz Azul, luego de que se titulara campeón de la Liga Mx.

Vía Instagram y Twitter, Derbez compartió momento a momento cómo vivió el cardiaco encuentro entre el Cruz Azul y el Santos. Y detalló que se encontraba solo en compañía de su mascota, cuando La Máquina celeste se llevó el título.

“¡No lo puedo creer! Estoy sólo porque no estoy en mi casa. Pero, o sea, ¡no manches! No lo puedo creer”, dijo Eugenio entre lágrimas a todos sus seguidores. “Nomás estoy con Fiona (su mascota) que no aguantó. Ya, le dio un infarto de la emoción, ella no aguantó la emoción”, bromeó.

Sumamente conmovido y emocionado, Eugenio compartió con sus seguidores la felicidad del triunfo: “¡Ehhh! Veintitrés años de… no lo puedo creer, no lo puedo creer. Estoy igual que el señor que esta ahí”, dijo, en referencia al comentarista deportivo Paco Villa, quien comenzó a gritar y a tocarse el rostro como un gesto de incredulidad y emoción por el triunfo.

En Twitter, el video de Eugenio ya acumula alrededor de 33 mil ‘me gusta’, y recibió toda clase de comentarios de la afición, quienes hicieron referencia a ‘Ludovico’, el personaje que interpreta Derbez en la serie cómica de televisión Familia P. Luche, y que es un aficionado del equipo deportivo.

“¡Después de tantos años… se rompió la maldición”, “Exigimos sketch de la Familia P. Luche donde Ludovico viva ese momento de pasión por su equipo de fútbol campeón”, “No estás solo, estamos los aficionados” y “¡Felicidades, Ludovico Peluche! Hasta que se te hizo”, fueron algunas de las reacciones que provocó Eugenio en la red social.