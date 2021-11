Empresas locales buscan ser proveedores del gobierno del Estado

Con la intención de lograr la reactivación del programa de compras del Gobierno del Estado, la Cámara de Comercio inició pláticas con diferentes Secretarías del Gobierno del Estado, lo que permitirá a empresas locales ser sus proveedoras.

Carlos Tapia López, presidente de ese organismo, informó lo anterior y agregó de igual manera se pretende se logre la adquisición de Vales Canaco para el mes de diciembre, lo que permitiría una derrama superior a los 50 millones de pesos.

Aseguró que la Secretaría de Administración mostró buena disposición para que todas las licitaciones públicas sean oportunidad para las Cámaras y destacó la importancia de que el presupuesto que tiene cada Secretaría estatal, se quede en empresas campechanas.

-Sabemos que habrá casos en los que no será posible porque las empresas locales no tienen algún producto que requieran, como equipos especializados, pero ya hubo el acercamiento y este lunes me reuniré con el diputado Alejandro Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, para tratar estos temas y otros como la Ley de Reactivación Económica.

En el caso de los Vales Canaco, Tapia López comentó ya se reunió con el titular de la Secretaría de Educación del gobierno del Estado, Raúl Pozos, quien confió en el éxito del programa, y la derrama podría ser de 50 millones de pesos, que quedarían en manos de empresas locales campechanas.