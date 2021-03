En mi gobierno no vamos a tener policías de a mentiritas: Layda

Ante cientos de vecinos de Samulá y colonias que conforman el V Distrito Electoral, la candidata de Morena-PT a la gubernatura, Layda Sansores San Román, aseguró que nadie les puede ofertar una política pública de seguridad más comprometida y con más inteligencia que el equipo de Morena.

Tras presumir que se tiene a un experto en seguridad como Renato Sales Heredia, candidato a la alcaldía de Campeche, denunció que el gasto en comunicación del gobierno estatal subió 5 veces más. ¿Qué comunican?, se preguntó… y se respondió: “pues claro, se compró todos los periódicos ´el Señor´, en eso se gasta, dizque lo gastaron en seguridad, pero dónde están las patrullas modernas, dónde las cámaras, dónde los botones de pánico…”.

Simulan y le dicen al Presidente (López Obrador) que en Campeche no hay corrupción y que no hay inseguridad… ¿Hay inseguridad o no hay?, preguntó a la multitud, y el coro de voces respondió…¡sííí!

Comprometió que aquí no vamos a tener policías de a mentiritas que los usa el gobierno y da pena por ellos; lo que hay que darles es dignidad en primer lugar y salarios dignos. Los usan para golpear a sus adversarios, pero no todos son así, hay policías que están pidiendo solamente justicia, respeto para su cargo, apoyos, instrumentos de trabajo, pues en algunos lugares ni gasolina les dan y son maltratados por los propios jefes.

Se quejó de que en Campeche hay muy pocas cámaras de vigilancia y tampoco se denuncia porque la gente dice: “para qué voy a denunciar si la policía no hará nada, me va ir peor y voy a perder mi tiempo”… Eso tiene que cambiar, nosotros vamos a ir a sus casas, el que tenga un problema, el que tenga algo que denunciar, nosotros iremos a sus lugares, ustedes ya son víctimas y no los vamos a victimizar otra vez haciéndolos esperar las horas, explicó.

La Candidata advirtió que si aquí en Campeche seguimos como estamos y no denunciamos, entonces no hay prevención. Llamó a los ciudadanos a denunciar para poder combatir la delincuencia que ha crecido, y delitos como el narcomenudeo. Preguntó de nuevo a los vecinos: ¿ha crecido o no el narcomenudeo? La respuesta fue un ¡sí!, contundente.

Refirió también que los jóvenes son un ejército que va a sacar adelante a Campeche. Ya no serán invisibles, les dijo, me conmueve la fuerza y la lumbre que traen; la sangre viva porque ustedes son el viento de los pueblos, ustedes tienen en sus manos el futuro y pasarán de ser los invisibles a ser los invencibles.

Antes, la Candidata a la gubernatura fue recibida por la señora Estéfana Gómez, quien la reconoció como una mujer de lucha que hará un cambio y terminará con la corrupción. Juntos haremos el cambio, le dijo a Layda, y se comprometió a cuidar el voto de los ciudadanos el 6 de junio.

Por su parte, el delegado presidente de morena en Campeche, Erik Reyes, subrayó la emoción de los ciudadanos porque desean un cambio verdadero como el que representa morena y Layda. El pueblo está cansado de impunidad y corrupción, por eso hay que salir a votar el 6 de junio.

Sansores San Román estuvo acompañada por el senador Arturo Moo, el diputado José Luis Flores, el coordinador de campaña Aníbal Ostoa y Raúl Pozos Lanz.