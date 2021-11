Encuentran cuerpos colgados en un puente de Zacatecas

Por parte de las autoridades policiacas de Zacatecas se reportó el hallazgo de varios cuerpos colgados en un puente, esta mañana del 18 de noviembre, se trata de aproximadamente 9 cuerpos sin vida, por el momento las autoridades se encuentran investigando y posteriormente a la identificación de las personas.

Mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó que hoy jueves, en un puente del municipio de Ciudad Cuauhtémoc fueron encontrados nueve cuerpos sin vida colgados, por lo que inmediatamente se comenzó un operativo.

De acuerdo con las autoridades locales, el hallazgo de las nueve personas sin vida se dio con exactitud en la carretera federal número 5, en el puente que lleva al municipio de Luis Moya, en Zacatecas. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, luego de que se encontraron los cuerpos, los elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) llegaron a cabo el procesamiento en el lugar de los hechos.

Aunque no se ha confirmado nada, se dice que probablemente los cuerpos encontrados se relacionen a las personas reportadas como desaparecidas, mismo que el presidente municipal de Ciudad Cuauhtémoc, Francisco Javier Arcos, mencionó en su cuenta de Facebook apenas el miércoles 17 de noviembre: “Son las 9:06 estoy juntó a la Fiscalía del Estado, levantando las denuncias de parte de los familiares directos, de las personas desaparecidas. En todo el día no he dejado de trabajar y buscar que vinieran a atender a los afectados, aunque la responsabilidad era de los familiares directos el ir a levantar denuncia al MP. No tengo compañeros policías que me acompañen, estoy solo atendiendo el problema”.

Finalmente, la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad del Estado de Zacatecas, indicó que por el momento se mantiene un despliegue de las corporaciones policiales en la Zona Sur de la entidad y que por parte de la Fiscalía del estado se realizaran las investigaciones necesarias que se relacionen con los nueve cuerpos hallados.