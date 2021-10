Espacios del mercado no pueden ser rentados: Euán Chan

El reglamento del mercado prohíbe rentar los espacios señaló el Secretario General del Sindicato de Baratilleros, José Felipe Euán Chan; sin embargo, reconoció que es difícil detectar está irregularidad.

Ante ello dijo que es necesario que la autoridad municipal este pendiente para que los espacios no sean reasignados y se tenga un control pues los locatarios no son dueños y no están facultados para reasignar el local.

Euán Chan comentó que está práctica ha permanecido desde hace varios años y no debe ser tomada como algo normal ya que no se puede hacer negocio con un bien que pertenece al estado.