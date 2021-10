Primer vistazo de la precuela de Juego de Tronos: #LaCasaDelDragón

Después de muchos meses a la espera de un rayo de luz los fanáticos de GOT inundaron las redes debido a que HBO ha revelado el primer teaser de ‘House of the Dragon’, la nueva serie spin-off de ‘Game of Thrones’ que contará la historia de todo lo que sucedió antes de la madre de dragones, específicamente alrededor de la casa Targaryen.

Aquí te dejamos el primer vistazo a esta nueva precuela:

Con un tiempo muy corto este tráiler nos revela muchísimos secretos: ‘House of the Dragon’ estará ambientada 200 años antes de la historia de ‘Game of Thrones’, y se enfocará en la caída del poder de la Casa Targaryen, la cual llegó al poder gracias a los dragones.

La serie está basada en el libro ‘Fuego y Sangre’ de la saga de novelas ‘Canción de Hielo y Fuego’ de George R. R. Martin.

Los actores como Paddy Considine, Matt Smith, Sonoya Mizuno, Steve Toussaint, Rhys Ifans, y Olivia Cooke, interpretarán a importantes miembros de la familia Targaryen.