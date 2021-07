“Esta vez se queda usted en casa, no nosotros”: Macron, presidente de Francia ordena aplicarse la vacuna contra el COVID-19 para salir de casa

“Esta vez se queda usted en casa, no nosotros”, el presidente de Francia, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, dio un conferencia de prensa en el que dejó un mensaje muy directo y estricto para aquellas personas que han decidido no vacunarse en contra del COVID-19.

— Orlando Rodriguez G (@mateoelflautist) July 18, 2021