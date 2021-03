Exigen a un secretario de Pesca “más participativo”: “Tiene que remojarse los pies”, señalan

A pesar de que en reiteradas ocasiones se ha solicitado la presencia de la Secretaría de Pesca en eventos o reuniones importantes del sector, no hay respuesta a esta demanda y queremos un titular más participativo, pues ya no es justificación que no tienen facultad para resolver, manifestó Francisco Romellón Herrera, presidente de la Cámara Pesquera en Campeche.

Recordó en la última visita del coordinador nacional de Prevención al Delito, la silla ausente fue la de la Secretaría de Pesca y añadió el no tener facultades es un tema que ya pasó en el 2018.

-Son nuestra autoridad y deberían estar gestionando, deberían estar un pie delante de nosotros buscando que nuestras peticiones y gestiones se lleven por el Ejecutivo Nacional y se pueda dar un beneficio a Campeche. Es imposible no tenga conocimiento de la depredación en el mar, de los problemas que enfrentamos.

-No puede ser una Secretaría Administrativa, y ahí esté nada más… si Campeche tiene una vocación, es pesquera y si tiene una industria, es pesquera. Tiene que ser el Secretario de Pesca, si tiene el privilegio de serlo, tiene que “remojarse los pies”.

Pidió que la entrega de apoyos a los pescadores, lo haga otra autoridad pues la Secretaría debe atender los problemas que enfrenta la actividad y son recursos naturales de muy alta productividad y con una buena administración pública podrían tener industria y sector sanos.