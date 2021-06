Exigen que la Copriscam vigile que no incremente el costo de medicamentos para pacientes covid

El costo que tienen algunos medicamentos para el tratamiento de padecimientos como COVID-19 es muy alto y los pone lejos del alcance de quienes lo necesitan, por lo que la Copriscam debe supervisar su venta y comercialización, señaló Daniel Chi Canul, presidente de la Asociación de Salud Integral para Campeche (SAIC).

Apuntó que al no estar en los mismos picos de casos de COVID-19 como el año pasado, los medicamentos no deberían escasear.

Señaló en algunas Clínicas médicas en Campeche, hay reportes de médicos y personal de salud, que comenta no hay suficiente cantidad de medicamentos, y consideró puede deberse a una deficiente gestión administrativa que no permite llegue.

-Son medicamentos caros, quien enferma de COVID, si no puede adquirirlos a través de un préstamo corre el riesgo de complicarse su padecimiento y queda a la deriva –manifestó y recordó el año pasado algunos medicamentos aumentaron 3 y hasta cuatro veces su costo.

-La Copriscam debe estar pendiente de los precios, que no se aprovechen de la situación pandemia, y debe hacerlo también en los precios hospitalarios.

-Si no hay un instituto que nos dé la seguridad social, de entrada, algunos piden 100 mil pesos de depósito y cada tercer día, 50 mil más… y si no los tienes no vas a contar con atención hospitalaria. Es prácticamente una condena y lo mejor es cuidarse, pues los casos aumentaron.