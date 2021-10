Existe mayor inseguridad en las zonas que colindan con Tabasco: transportistas

La inseguridad en carreteras sigue afectando a la empresa de transporte de primera clase, así lo confirmó el gerente operativo comercial Carlos Toledo Ramírez destacando que se tienen perfectamente ubicados los focos rojos en la entidad.

Precisó que la zona más afectada del estado es la parte que colinda con el Estado de Tabasco por lo que se ha tenido acercamiento con la guardia nacional para reforzar la presencia de elementos de seguridad en las carreteras próximas.

Comentó que aunque en últimas fechas no se han concretado asaltos carreteros si hay intención por parte de los delincuentes de que las unidades se detenga y estas son atacadas con piedras y palos.

Aunque no detalló cifras el gerente operativo de la empresa transportista recalcó que siempre se han interpuesto las denuncias correspondientes para que estos hechos no queden impunes y sobretodo se refuerce la seguridad no solo en la colindancia con Tabasco sino en todas las carreteras del país.