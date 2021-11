Existe menos discriminación y racismo en el plano actoral, aseguran

El actor campechano Josué May Chi destacó que actualmente se están dando oportunidades laborales a los actores por igual sin importar su color de piel lugar de origen y otros factores que antes incidían mucho al momento de decidir el reparto que estaría participando en una obra, película o cualquier otro proyecto.

Y es que el tema de la discriminación y el racismo están siendo debatidos en el plano de la actuación y las artes, incluso hay asociaciones que dirigen los propios actores y directores de escenas quienes están luchando por erradicar esta problemática.

En su caso comentó que no fue fácil conseguir un papel en cintas de renombre pero que ha logrado que se reconozca su trabajo y se deje a un lado el racismo que pudiera existir al no venir de una familia reconocida.

Josué May dijo que esto es apenas el principio de un tema que se debe continuar normalizando para que las nuevas generaciones puedan acceder no solo a las diferentes expresiones artísticas sino a cualquier tipo de trabajo y que no sea una condicionante tener que contar con ciertas características físicas o rasgos