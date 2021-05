Fernández Montufar tiene miedo de ser detenido pues sabe que no ganará la elección, coinciden morenistas

El que Eliseo Fernández Montufar solicite un amparo ante un juzgado federal solo demuestra que sigue siendo un mentiroso y tiene miedo, aseguraron relevantes figuras políticas de MORENA, algunos de los cuales solo da “patadas de ahogado” porque no tiene manera de ganar la elección.

Rashid Trejo Martínez, diputado por el Distrito XII, señaló salieron las tarjetas para que pudieran investigar tanto el “pollogate” que se vendió más caro y empezaron a salir las empresas fantasmas, que fueron para compadres y amigos.

-Se tiene que amparar porque la Ley, lo sigue ya y está a punto de caer en la cárcel.

Carlos Martínez Aké, diputado federal indicó de comprobarse la información pública, demuestra hay “algo ahí” que están ocultando; si no hubiera nada que temer, no tendría por qué solicitar un amparo ante el Juzgado federal.

-Todo aquel que comete un delito, debe estar en manos de la Ley; el que no debe nada teme.

Sobre el Tema, Malavé Gamboa, candidato a diputado local, indicó la campaña de Fernández Montufar se ha caracterizado por el uso de mucho dinero desde hace tiempo.

-El tema es que no sabemos de dónde saca tanto recurso. Movimiento Ciudadano no tiene dinero, fui parte del grupo fundador; por ello tanto dinero en promoverse, no puede venir de ese partido ni del Ayuntamiento, por lo que puede ser de procedencia ilícita y eso debe aclararse.

Finalmente, Renato Sales Heredia, candidato a presidente municipal de Campeche, comentó se pusieron en investigación una serie de indicios, constitutivos, indicadores de la comisión de un delito, y ante esa situación, tiene temor.

-Lo que pide el pueblo campechano es precisamente que se haga justicia; diría Justo Sierra Méndez: el pueblo tiene hambre y sed de justicia.