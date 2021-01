Fue manipulada la protesta en contra de Layda Sansores: Flores Pacheco

Son varios los que se están queriendo unir en contra de MORENA, porque está mostrando ser la opción para 2021, y es claro hay personas que quieren desvirtuar y llamar la atención, afirmó José Luis Flores Pacheco, presidente del Consejo Político del partido guinda en la entidad.

Indicó que las personas que acudieron ayer al domicilio de la coordinadora en Campeche de la 4T, Layda Sansores San Román, no eran militantes de MORENA, era gente de otros lugares, y aseguró su protesta no tiene razón de ser, pues aún no se conocen los requerimientos para elegir candidato a algún cargo de elección popular.

-Esto viene en la Convocatoria que no hacemos nosotros, sino a nivel central. Hay desesperación por desvirtuar la información o por querer ser aspirantes y tienen que esperar la convocatoria; además, el artículo 6º del estatuto señala que para ser aspirante, se debe demostrar el trabajo hecho en el partido.

-Quien lo sea lo definirá la Comisión Nacional de Elecciones, que encabeza el presidente nacional Mario Delgado, entre otros. Aquí quieren dañar la imagen o están siendo manipulados por quienes tienen otras intenciones contra MORENA y no lo han conseguido.

Indicó los manifestantes son personas que no se conocen como morenistas, y dicen quieren ser candidatos por lo que si no se acercan, no se sabrá, al tiempo que recordó los estatutos prohíben las denostaciones, calumnias y amenazas.

-Su intención era solamente alebrestar y confundir a la ciudadanía. En el municipio los militantes saben cómo se lleva el proceso.