Funcionarios municipales con procesos legales son unos cínicos: Reyes León

De “cínicos” calificó el presidente de MORENA, Erick Reyes León, a los funcionarios municipales que enfrentan procesos legales en su contra por mal uso de recursos públicos; el más reciente, el diputado local por MOCI, Paul “N”, quién fue vinculado a proceso.

En la transmisión de su “mañanera”, Reyes León cuestionó qué pensará la alcaldesa Biby Rabelo, pues cinco funcionarios municipales, entre ellos Paul “N”, estén en proceso.

– !Son unos lacras! !rateros! No debe ser nada “padre” haber sido Presidente municipal interino ser diputado local y ahora no poder salir del Estado porque tienes un proceso por desvío de millones de pesos, por eso no hay agua.

Reyes León señaló el legislador Paul “N” quiere jugarla para la próxima -elección- y da pena ajena exista gente tan cínica y miserable que esté representando al pueblo en cargo de elección popular.

Más adelante, destacó en el Top de Alcaldes de Mitofzki, la alcaldesa Biby Rabelo, salió reprobada con 4.5 de calificación, mientras que su homólogo de Carmen, Pablo Lazarus, obtuvo el doble de calificación y aseguró Campeche capital va a ser del partido guinda.