Ganaderos pedirán a candidatos actuar contra cazadores: Fiscalía hace caso omiso a las denuncias

Al señalar que no tienen resultado alguno de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, por la presencia de cazadores y los daños que ocasionan a las instalaciones y la muerte de ganado, Omar Arjona Ceballos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Campeche (UGRC), indicó será uno de los temas principales a plantear a los candidatos a la gubernatura del Estado.

-Siempre se presentan las denuncias… pero ahí quedan, no pasa nada; este es un problema que enfrentamos desde hace varios años y la Fiscalía no resuelve nada a pesar de que hay denuncias constantemente.

-Por eso será un punto medular a presentar a los diferentes candidatos a Gobernador en la entidad.

Indicó los ranchos están pegados a los poblados por lo que enfrentan este problema pues pobladores van a los ranchos a cazar, los destazan y no se puede hacer nada.

Señaló la única medida de presión a la que pueden recurrir, es organizarse, armarse y detenerlos en flagrancia, y entregarlos a las autoridades.

-Esto es riesgoso pues si se sale de control, alguien puede morir –advirtió y comentó que aunque en años anteriores no lo han hecho, “en eso estamos”.

-No queda de otra, la autoridad no hace nada y ellos entran a delinquir; en todo el Estado pasa lo mismo y es algo que no han podido controlar ni siquiera las autoridades; sabemos que significaría un problema legal, pues si pasa algo tienes que irte.