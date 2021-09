Ganador de la Lotería Nacional dona premio a una organización de grupos vulnerables

En redes sociales se viralizó la historia de un hombre llamado Luis Antonio, que decidió donar el premio del sorteo de la Lotería Nacional a una organización de grupos vulnerables.

Luis Antonio resultó ser el ganador del sorteo de la Lotería Nacional, con el número 0832442, del cual el premio era un palco en el Estadio Azteca, premio que decidió donar “no le gusta el futbol“.

El hombre quien es un empresario dedicado a la construcción, compró el billete en agosto solo para cambiar un billete y tener cambio para pagar un servicio de alaciado, manicure y pedicura de su esposa, esto en el municipio de García, Nuevo León.

#Increíble 🤭 Su nombre es Luis Beltrán y asegura ser el propietario del boleto ganador del Palco en el Estadio Azteca, rifado por la @lotenal. Dice que adquirió el boleto cuando “buscaba feria” y no le gusta el fútbol, por lo que planea donar el premio a la beneficencia pública. pic.twitter.com/NvzKa2G7pi — 𝕄𝕚𝕤𝕤𝕒𝕖𝕝 𝔻á𝕧𝕚𝕝𝕒 📰 (@missaeldavila) September 22, 2021

“No me voy a quedar con el premio, no me gusta el futbol”, “Lo voy a regalar a una institución de niños de discapacidades diferentes”, señaló el empresario a los medios.

El 15 de septiembre la Lotería Nacional rifó 22 inmuebles, entre ellos un palco del Estado Azteca, que asciende a 20 millones de pesos, el cual cuenta con 20 asientos, baño, cocina y hasta cuatro lugares de estacionamiento, además de tener una vigencia hasta 2065. Además, el premio incluye el mantenimiento del palco por 10 años.