Gimnasta Alexa Moreno se prepara para sus segundos Juegos Olímpicos

Desde hace un par de meses, la gimnasta olímpica en Río 2016, Alexa Citlali Moreno Medina, retomó su proceso de preparación de manera constante con el objetivo de pulir, afinar y perfeccionar sus ejecuciones rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, evento en el que representará a México por segunda ocasión, tras ganar la plaza en el Campeonato Mundial de la especialidad, que se disputó en Stuttgart, Alemania, en 2019.

“Tenemos un tiempo que será de casi dos meses entrenando de manera estable, ahorita es seguir el plan de entrenamiento normal, las cargas como las estamos subiendo, vamos emprendiendo hacia arriba, así que estamos empezando a armar las rutinas, es la etapa en la que estamos entrando, que es, juntar todos los elementos y agarrar resistencia para luego ir perfeccionando”, aseveró la medallista mundial en Doha 2018.

Moreno Medina compartió que parte de su plan de entrenamiento lo realizó en el Centro de Alto Rendimiento de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), al lado de su entrenador Alfredo Hueto y de la entrenadora sonorense María del Carmen Valenzuela, con la intensión de afinar la técnica de sus ejecuciones y continuar con su preparación física, previo a Tokio 2020.

“El estar en Sonora nos ayudó a dar ese paso adelante para empezar a escalar, hacer un cambio de chip y acabar con el ambiente en el que estábamos acostumbrados y a ponernos las pilas. Empezamos a apretar el paso y nos está ayudando María del Carmen Valenzuela, que es una entrenadora a la que le tenemos mucha confianza, aprecio y ha estado muy atenta con nosotros y con esas ganas de ayudar; la verdad es que ha sido bastante provechoso”.

Adelantó, que por el momento se encuentra enfocada en sus entrenamientos y seguir con el plan de preparación estipulados por su entrenador; sin embargo, confía en que la situación que se vive, debido a la pandemia mundial del covid-19, ceda poco a poco y con esto pueda realizar algunas competencias internacionales en los meses de mayo o junio, siempre y cuando lo permitan las autoridades sanitarias.

“Ahorita es seguir el plan de entrenamiento normal, pero en cuanto a competencias la verdad no sabemos, ahorita no estamos seguros de nada, todavía no hay un calendario al 100 por ciento seguro o si nos vayan a dejar ir o si nos vayan a dejar entrar al país, hay mucha incertidumbre al respecto, nosotros esperamos en mayo o junio un par de competencias, pero hasta ahorita el plan que tenemos es hasta abril”, dijo.