Gobierno anterior hizo casi omiso a solicitud de permisos de la comuna: Llovera Abreu

José Luis Llovera Abreu, titular de la Unidad de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Campeche señaló que en más de una ocasión se le solicitó al pasado gobierno la documentación para tramitar los permisos de construcción de las obras que desarrollan, pero hicieron casi omiso.

Reveló que el supuesto acuerdo que tenían la comuna y el gobierno estatal para no requerir licencia de construcción en las obras no existe por escrito y si fue de palabra se dejó de hacer válido en 2018 con el cambio de administración priistas en el ayuntamiento, aún así continuaron ejecutando obras irregulares.

Reconoció la capacidad e interés de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura del gobierno actual, Karla Sánchez Sosa por regularizar las obras y confían en que esto se lleve acabo en breve.

Agregó que incluso las avenidas que fueron realizadas por Alito y Aysa no cuentan con permisos por lo que no podrían ejecutarse futuras obras en zonas aledañas porque ante el Ayuntamiento no existen.