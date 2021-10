Grave la deforestación en comunidades menonitas: Secretaría de Medio Ambiente

La secretaria de Medio Ambiente, Sandra Martha Laffon Leal, indicó que buscarán una acercamiento con el Gobierno Federal a fin de emprender acciones en contra de la deforestación en comunidades menonitas.

La funcionaria reconoció que en el estado es grave este problema, especialmente en algunas comunidades de Hopelchén, por ello, analizarán las facultades de la secretaría estatal para analizar hasta donde se le permite actuar.

“Se reconoce que hay un problema ahí y que tiene que regularse, los menonitas como todo los pobladores campechanos tienen que atender los reglamentos, los lineamientos que se establecen desde el punto de manejo territorial, ecológico, y bueno es solo ponernos de acuerdo a nivel federal de cómo hacer que nuestros, habitantes designados como menonitas también entren dentro de esta regulación y tenemos que atenderlo”, indicó.

Expuso que autoridades municipales habrían dado permiso para la grave deforestación que existe, sin embargo, aún debe de llevarse a cabo una investigación.

“Seguramente hay algo así, porque no puede ser que alguien no siga las regulaciones, pero eso todavía se sigue investigando y no estoy en posición de dar información sobre eso, porque no me corresponde, lo que sí estaría interesada es que se regularizara y evitar esta degradación, tala y deforestación”.