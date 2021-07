Halterofilia da a Campeche 13 medallas de oro en Nacional Conade 2021

La selección de pesas de Campeche tuvo una jornada histórica al conquistar 23 medallas y seis halteristas obtuvieron medallas de oro, destacando José Poox Peralta, quien se mantuvo como campeón nacional al dominar su categoría, en los Juegos Nacionales Conade 2021, que se están desarrollando en Monterrey, Nuevo León.

Los pesistas campechanos volvieron a dar la cara por el deporte amateur en una justa de carácter nacional, al obtener un total de 23 metales, de los cuales 13 fueron de oro, seis de plata y cuatro de bronce.

Las preseas doradas fueron conquistadas por José Poox Peralta, quien refrendó su campeonato nacional en la categoría Sub 20 división de 55 kilogramos. al ganar las tres modalidades: arranque, envión y total. También Pedro Miss en la Sub 17 de los 49 kilos dominó las tres modalidades; José Morales logr´oro en la Sub 15 de los 39 kilogramos, y Luis Celis lo hizo en 55 kilos de la Sub 23, quien al ser de categoría mayor solo recibió una medalla.

En la categoría Sub 17, 55 kilogramos, Adolfo Tun se quedó con el metal dorado en envión, bronce en arranque y plata en total; mientras que Luis Rosas sumó tres platas para Campeche en la categoría Sub 15 de los 55 kgs., y Joel Torres añadió tres metales de bronces en la misma categoría en división de 39 kilos.

De igual manera, Diego Ochoa Chan sumó dos oros más y una plata en arranque en la categoria Sub 20 de los 73 kgs; mientras que Alberto López se adjudicó la plata en la Sub 23 de la misma división.