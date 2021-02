Hay confianza en las encuestas para elegir a los candidatos de Morena

Hay total confianza en las encuestas por medio de las cuales se elegirán a los candidatos de Morena este 25 de febrero, declaró el aspirante a candidato por el tercer distrito local, Daniel Chi Canul, subrayando que quien represente al partido deberá conservar los valores de no robar, no mentir y no traicionar.

Manifestó que los candidatos de Morena deberán ser ciudadanos que hayan trabajado por Campeche en diversas trincheras para que lleven a buen rumbo el proyecto de la cuarta transformación en la entidad.

Dijo que es sumamente importante que se conserve el prestigio que hasta ahora ha mantenido el partido y que se siga el trabajo que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sólo de esta manera Campeche podrá prosperar después de décadas de estar bajo el mando del PRI.

Comentó que son varios los registros que hay no sólo por el distrito local tres sino por los diferentes distritos y que será a través de la encuesta cómo se determine quién representará al partido en la próxima contienda electoral y los resultados se darán a conocer a más tardar el 25 del presente mes.