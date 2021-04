Impugnan candidatura de priista Enrique González López: “Está inhabilitado”, aseguran

El perredista Luis Alfonso Medina Peralta acusó que el priista y ex secretario de Salud, Enrique Iván González López no puede ser candidato porque tiene una inhabilitación por siete años, que aún no se cumplen.

Ante ello, presentó una recurso de impugnación a su candidatura ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC).

Relató que el Consejo del PRD aprobó todas las candidaturas que se presentaran en coalición y en la que afirmó no está González López.

“El Partido de la Revolución Democrática (PRD), se sometió a la mayoría priista al aceptar que el ex alcalde Enrique Iván González Lopez, fuera el candidato a diputado local por el X Distrito en Ciudad del Carmen, y dejó al partido sin ningún representante en la contienda electoral en el municipio”.

Indicó son cuatro Distritos en la Isla de Tris, y el décimo le correspondía asignarlo al PRD pero la dirigencia estatal aceptó sin protestar la imposición del tricolor.