Inactivos el 80 por ciento de los pescadores ribereños por vedas y baja captura

El 80 por ciento de los más de cinco mil pescadores ribereños carecen de un ingreso, ante la prácticamente nula captura de especies marinas.

Pedro Chi Pech, presidente de la Federación de Sociedades de Cooperativas Pesqueras de Campeche, señaló lo anterior e indicó podría haber una recuperación en el mes de agosto.

-Los meses de junio y julio son los más difíciles… no hay pesca, no hay producción, tenemos la veda de pulpo y ya comenzó la de otras especies como es el cazón; dependemos mucho de las temporadas y con las vedas no podemos hacer más.

Señaló muchos hombres de mar buscan algún ingreso en otras actividades, se meten de ayudantes de albañil, chapean terrenos, se van al campo, pero las cosas están muy difíciles y no cuentan con ayuda económica.