Indignante que se use dinero del Ayuntamiento de Campeche para realizar campaña: Sánchez Cerino

Luego de calificar de lamentable el que se usen recursos de un Municipio para campañas políticas adelantadas, por la diputada Biby Ravelo, el diputado morenista Ricardo Sánchez Cerino, aseguró es una falta de respeto del alcalde Eliseo Fernández Montufar el señalar que “todo termina en la barriga” de la gente, por lo que las autoridades deben realizar de inmediato una investigación.

-Debe llegarse a las últimas consecuencias; no puede utilizarse un dinero público así. Es indignante que a pesar que se lucró con la necesidad de la gente, todavía se le venda a 35 pesos el kilo y ellos lo compraron a once pesos, y ¡ahí está en transparencia y no pueden engañar al pueblo!

-Es algo que no se puede dejar pasar por alto… la autoridad debe intervenir de inmediato, se aclare y se vea a dónde fueron a dar esos recursos porque, si se cobró a 35 pesos el kilo de pollo, hay más de un millón y medio de pesos que se recaudó, supuestamente perdido, además del incremento al precio.

El legislador indicó está prohibido que la ayuda que se brinda a través de un programa de apoyo, se cobre a la gente porque son acciones para ayudar a la gente más necesitada, más vulnerable y “hoy vemos que lucró con la necesidad y eso es indignante para cualquier ciudadanos, no se vale”.

Finalmente, comentó se analizará este asunto entre los diputados morenistas y si es necesario, se planteará en la máxima tribuna.